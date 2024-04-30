Alman bakan: Radikal İslamcıları ve Yahudi düşmanlarını sınırdışı edeceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ‘daha fazla radikal İslamcıyı ve Yahudi düşmanını sınırdışı etmeyi planladıklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Deutsche Welle

Hamburg’da cumartesi günü yaklaşık bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Gösteride ‘Çözüm hilafet‘ ve ‘Almanya eşittir değerler diktatörlüğü‘ yazılı pankart ve afişler taşınmıştı. Gösterinin yankıları sürüyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre Faeser, “Geniş çaplı yasa paketimiz şimdi yürürlükte. Bu çerçevede, Alman vatandaşı olmayan radikal İslamcı ve Yahudi düşmanlarının daha hızlı bir biçimde sınırdışı edilmesi kolaylaşıyor” dedi.

Öte yandan hükümet, gösterinin yasaklanmaması nedeniyle hedefte.

Sosyal Demokrat Parti’den (SPD)Dirk Wiese: “Hilafetin asla çözüm olmadığını, IŞİD teröründen kaçabilip Almanya’ya gelen çok sayıda insan bizzat biliyor. Hukuk devleti, şiddet, Hamas propagandası ve Yahudilere karşı nefret söylemine göz yummaz.”

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Christoph de Vries: “Faeser’in radikal islamcılarla mücadele ediş biçimi topyekün çöküş. Genç Müslümanlar üzerinde etkisi giderek artan İslamcılara karşı mücadelede derhal partiler üstü bir omuz omuza vermeye ihtiyaç var.”

İslamcılık uzmanı Claudia Dantschke: “Gösteriyi organize eden örgütlerden ‘Muslim Interaktiv’ ismindeki grubun henüz yasaklanmamış olması benim için gizemli bir durum. Çünkü bu grup maskesini çoktan çıkardı.”

Resmi verilere göre, 2023’te Almanya toplam 12 ‘tehlikeli İslamcı’yı sınırdışı etti.

Alman güvenlik makamları, toplam 480 kişiyi dini aşırıcılık gerekçesiyle, ‘tehlike teşkil eden kişi’ olarak sınıflandırıyor. Bu 480 kişiden 152’si Alman vatandaşı. 120’si ise çifte vatandaş.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Verfassungsschutz), ülkedeki İslamcıların üye potansiyelini 27 bin 480 olarak tahmin ediyor.