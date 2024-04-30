Avrupa’ya sığınan on binlerce çocuk kayıp

Avrupa genelinde on binlerce refakatsiz göçmen çocuk ve gencin kayıp olduğu öğrenildi. Polis, organ ve fuhuş mafyalarına dikkat çekti.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Çocuk göçmenlerin ortadan kaybolmasını araştıran sınır ötesi gazetecilik projesi ‘Lost in Europe’ dikkat çekici verilere ulaştı.

Avrupa genelinde 51 bin 433 refakatsiz göçmen çocuk ve genç 2021 ile 2023 arasında gittikleri ülkelerde kayıtlara geçip devlet himayesine girdikten sonra kayboldu.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin aktardığına göre günde ortalama 47 göçmen çocuğun kaybolduğu belgelendi. Yetkililer, söz konusu çocukların nerede olduklarına dair hiçbir bilgiye sahip değil.

Alman Federal Kriminal Polis Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da 2 bin 5 reşit olmayan göçmen kayıp.

Eksik bilgiler nedeniyle asıl sayının daha yüksek olabileceği kaydedildi.

Avrupa’da göçmenlerin gittiği 31 ülkedeki sorumlu makamlardan sadece 15’i konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

İtalya 22 bin 899, Avusturya 20 bin 77 kayıp göçmen bilgisini verdi. İspanya ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde hiçbir bilgi bulunmuyor.

Organ ve fuhuş mafyaları

Bazı çocuklar suç örgütleri ya da organ ve fuhuş mafyalarının eline düşüyor.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol’un verilerine göre çok sayıda suç örgütü çocukları sığınma merkezlerinden uzaklaştırmak için psikolojik ve fiziki baskı uyguluyor.