Erdoğan, Özel’i AKP Genel Merkezi’nde ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i AKP Genel Merkezi’nde ağırlayacağı bildirildi.

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Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.

Özel’in Erdoğan ile görüşmesinde emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini öğrenilmişti.

İki liderin görüşme tarihi 2 Mayıs olarak belirlenmişti.

Görüşmenin yeri ve saati de netleşti.

ANKA’nın haberine göre Erdoğan, Özel’i saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’nde ağırlayacak.