Erdoğan ile Özel 2 Mayıs’ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe’de görüşecek.

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Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.

Özel, Erdoğan ile görüşmesinde emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söylemişti.

Özel ayrıca “Sayın cumhurbaşkanı randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur. Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe’de randevu verilirse de Beştepe’ye giderim” demişti.

İki liderin görüşme tarihi 2 Mayıs olarak belirlendi. Erdoğan, Özel’i Beştepe’de ağırlayacak.