Özel’in Erdoğan’a neler ileteceği netleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in üç konu başlığı belirlediği öğrenildi.

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Özel, önceki gün Erdoğan’la Meclis’te bir araya gelmişti. İkilinin gelecek hafta da baş başa görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan özellikle yeni anayasa için CHP’den destek bekliyor.

Özel’in de hangi gündemlerle Erdoğan’a gideceği netleşti. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Özel’in dile getireceği konuları üç temel başlıkta sıraladı:

*Birincisi halkımızın içinde bulunduğu temel sorunların gündeme getirilmesi.

*İkincisi Türkiye’de özellikle anayasal düzeydeki hak ihlalleri. Anayasa’nın hiçe sayıldığı durumlar yaşandı. Aynı şekilde AYM kararlarına uyulmadığını da biliyoruz. Bazı konularda yargıda adım atılması gerekiyor.

*Üçüncüsü de şu anda Türkiye’nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntılar.

Can Atalay ve Gezi davası

CHP’li Emir’in aktardığına göre Özel’in temel başlıklar kapsamında gündeme getireceği önemli konular var.

Buna göre Özel en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini önerecek.

Gezi davasından tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararının uygulanmasını isteyecek.

AYM’nin Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uyulmamıştı.

Özel, diğer Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine de dikkat çekecek ve mevcut anayasaya uyulması taleplerini iletecek.

Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerini aktaracak.