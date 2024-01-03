Yargıtay AYM’nin kararını ikinci kez tanımadı: ‘Hukuki değeri yok’

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına “Hukuki değeri yok” diyerek yine uymadı.

Fotoğraflar: AA

AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM’nin yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

AA’nın haberine göre Yargıtay kararı yine tanımadı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin karararında, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği’ belirtilerek, ‘Anayasa’nın 153’üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı’ savunuldu.

‘Hukuki değerden yoksun’

Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, AYM’nin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi.

Bireysel başvurular sonucunda verilen kararların, Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu bulunmadığı, buna rağmen AYM’nin ‘yasal yetkilerini aşarak, hukuki değerden yoksun şekilde bireysel başvurular sonucunda verdiği bazı kararlar’ın Resmi Gazete’de yayınlandığı öne sürüldü.