AYM’den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi.

Can Atalay. Fotoğraf: TİP

AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak Yargıtay AYM’nin kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı.

Başvuruda, ‘Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ belirtilmişti.

Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlal kararına üç üye katılmadı.

Can Atalay’ın, ‘bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği’neyse oy birliğiyle karar verildi. Heyet ‘Anayasa’nın 148’inci maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararın uygulanmaması suretiyle ihlal edildiğini‘ belirterek ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Yüksek mahkeme, Can Atalay’a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullananan dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Atalay’ın avukatları da karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuş ancak itiraz reddedilmişti.

Avukatlar sonrasında dosyayı 1 Aralık’ta ikinci kez AYM’ye taşımıştı.