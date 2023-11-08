Bir ilk: Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Yargıtay, milletvekili Can Atalay için tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Fotoğraf: AA

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, AYM’nin Can Atalay kararına uyulmamasına ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis başkanlığına gönderilmesine hükmetmekle kalmadı. Daire Atalay’ın tahliyesi yönünde oy kullanarak ‘yetki’sini aşmakla suçladığı AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kararın ‘gereği düşünüldü’ bölümünü gazeteci Alican Uludağ paylaştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Can Atalay kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Anayasal kriz yaşanıyor şuan Ankara'da. pic.twitter.com/ELCHg6uNOr — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 8, 2023

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’le bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, günlerce AYM kararını uygulaması beklenen mahkeme karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yalnızca mahkeme başkanı Mesut Özdemir’in imzasının bulunduğu yazıda ihlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunulmuş, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtilmişti.

Yargıtay 3’üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk 1 Kasım’da mahkemeye bir yazı göndererek İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir karar vermediğini, kendilerine gönderilen yazının bir ‘müzekkere’ olduğunu, dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istemişti.

Bunun üzerine, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkan Mesut Özdemir, üye hâkimler Ferhat Akdoğan ve Nihal Kara’yla toplanarak oybirliğiyle dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi kararı almış, ‘Ek karar’ başlıklı yazı, Yargıtay’a gönderilmişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün (2 Kasım) mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı İstanbul başsavcılığında görevli bir memurla Yargıtay’a yollamıştı.