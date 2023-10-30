AYM’ye çalım: Mahkeme, Can Atalay için topu Yargıtay’a atmış

Yerem mahkeme, TİP milletvekili Can Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmış.

Fotoğraf: TİP

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasından mahkumken Hatay’dan milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşmek üzere toplanmış, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması nedeniyle görüşmeyi 25 Ekim’e ertelemişti. AYM 25 Ekim’de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararının 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştığı, günlerdir AYM kararını uygulaması beklenen mahkemenin de karar için topu Yargıtay’a attığı ortaya çıktı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre mahkeme Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne iletilmek üzere Yargıtay başsavcılığına yazı yazıp ihlalin daire kararından kaynaklandığını savunarak gereğini aynı dairenin yapması gerektiğini belirtmiş.

Süreç uzayacak

Yerel mahkemenin bu kararı, Can Atalay’ın tahliye sürecinin uzamasına neden olacak. Yargıtay’ın AYM’nin ihlal kararını da görüşmesi ve bir karar vermesi zaman alacak.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderme ihtimali de bulunuyor.

Ayrıca ihlal kararı uygulanmazsa AYM’ye yeniden bireysel başvuru yapılmak zorunda.

Kafa karıştıran tarih

Yerel mahkemenin yazısındaki 13 Ekim 2023 tarihi ise kafa karıştırdı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin 27 Ekim’de gönderdiği kararla ilgili Yargıtay’a gönderdiği bir yazıya neden 14 gün öncesinin tarihi atıldığı anlaşılamadı.