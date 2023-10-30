TİP, Can Atalay için nöbette: Mahkeme talimat bekliyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, günlerdir Can Atalay hakkında karar vermeyen mahkemenin ‘talimat’ beklediğini söyledi.

Fotoğraf: ANKA

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirmiş, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ hakkı ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti. AYM, söz konusu kararı 25 Ekim’de İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Buna rağmen mahkeme heyeti günlerdir karar vermiyor.

Bugün de TİP’liler ve avukatlar Çağlayan Adliyesi önünde nöbete başladı.

TİP lideri Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da adliye önünde gün boyunca nöbet tuttu.

ANKA’nın haberine göre burada konuşan Erkan Baş, özetle şunları dedi:

*Bir grup yurttaş, seçmen, bir mahkemenin önünde toplanmışız, o ülkedeki en üst mahkemenin verdiği kararı bir an önce hayata geçirilmesi için mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

*Mahkeme, talimat beklemektedir. Bu da bizim bugüne kadar defalarca söylediğimiz şeyi, yani sevgili Can Atalay’ın, Gezi tutsaklarının ve pek çok arkadaşımızın aslında saray tarafından esir alınmış olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

*Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu karar çıkana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Bugün kaçarsınız, yarın gelmek zorundasınız, biz yine burada olacağız.

*Can Atalay esir tutulmaktadır. Bu esarete bir an önce son verilmelidir. Bu esaret bitene kadar biz bir adım geri atmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı, tüm avukatları, hukukçuları ve milletvekili arkadaşlarımızı bu ortak mücadeleyle göreve davet ediyoruz. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz.