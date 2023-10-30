TİP’li Kadıgil’den Can Atalay için ‘acil çağrı’: Herkesi Çağlayan Adliyesi’ne bekliyoruz

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen salıverilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için herkesi İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.

Görsel: Twitter

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirmiş, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ hakkı ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti. AYM, söz konusu kararı 25 Ekim’de İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Buna rağmen mahkeme heyeti kararı geciktirmiş, adliyeden ayrılmıştı.

Bugün de TİP’liler ve avukatlar Çağlayan Adliyesi önünde nöbete başladı.

Sabah saatlerinde 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten eski polislerinin duruşmasını gören mahkeme heyetinden bir üyenin raporlu, bir üyenin de izinli olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme duruşmayı bitirdikten sonra TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık mahkeme kalemiyle görüşmek için koridora geldi. Heyetin müzakerede olduğu ve yalnızca avukat milletvekilleriyle görüşeceği söylendi. Avukatlar içeri girmek isteyince arbede çıktı.

GÜNCELLEME (17:13)

TİP’li Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık kalemle görüşmek için koridora geldi. Heyetin müzakerede olduğunu ve yalnızca avukat olan milletvekilleriyle görüşeceği söylendi. Avukatlar içeri girmek isteyince arbede çıktı. https://t.co/AnUSnwqH1W pic.twitter.com/4YNfoGaDxn — Canan Coşkun (@canancoskun) October 30, 2023

Kadıgil, arbede sırasında Twitter’dan yayınladığı canlı videoda “Acil çağrıdır” diye yazarak ‘anayasaya bir parça saygı duyan herkesi’, avukatları, milletvekillerini İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.