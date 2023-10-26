Can Atalay davası: Hakim ‘firar etti’

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı üzerine Can Atalay’ın davasına bakacak mahkemenin başkanı adliyeden ayrıldı.

Can Atalay. (TİP)

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirmiş, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ hakkı ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti. AYM, söz konusu kararı dün geç saatlerde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugün sabah saatlerinden öğlene kadar başka davalara baktı. Duruşmalar devam ederken mahkeme başkanı Mesut Özdemir, kısa kararın mahkemeye ulaştığını ama henüz heyetle görüşmediğini söyledi. Başkan Özdemir, AYM kararının yeniden yargılama sebebi olduğunu, ama Can Atalay’la ilgili böyle bir işleyiş olmayacağını, sadece durma kararı verilip verilmeyeceğinin görüşüleceğini aktardı. Heyet, bu açıklamadan sonra başka davalara bakmaya devam etti.

Heyet diğer davaları bitirdikten sonra öğle arasına çıktı. Mahkeme kaleminden edinilen bilgiye göre başkan Mesut Özdemir öğle arasından sonra adliyeden ayrıldı. Özdemir’in bugün adliyeye dönmeyeceği söylendi.

Can Atalay’ın avukatları, sabah saatlerinden itibaren mahkemenin kaleminden AYM’nin kararını almaya çalıştı, ancak karar henüz UYAP sistemine işlenmediği için verilmedi. Avukatlar, mahkeme başkanı Özdemir adliyeden ayrıldıktan sonra karara ulaşabildi.