Can Atalay dosyası: Kararı uygulamayan mahkeme Yargıtay’a 28 çuval dosya yolladı

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı davasında mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararını uygulamayan mahkeme, 28 çuval dava dosyasını Yargıtay’a yolladı.

Fotoğraf: Twitter

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûmken Hatay’dan milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşmek üzere toplanmış, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması nedeniyle görüşmeyi 25 Ekim’e ertelemişti. AYM 25 Ekim’de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, günlerce AYM kararını uygulaması beklenen mahkemenin de karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yalnızca mahkeme başkanı Mesut Özdemir’in imzasının bulunduğu yazıda ihlalin daire kararından kaynaklandığı savunulmuş, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtilmişti. Üstelik yazının tarihi de 13 Ekim 2023’tü. Mahkeme, ertesi gün tarihin ‘yanlışlıkla yazıldığını’ savunarak 30 Ekim tarihli bir yazı daha yazmıştı.

Yargıtay 3’üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk de dün (1 Kasım) mahkemeye bir yazı göndererek İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir karar vermediğini, kendilerine gönderilen yazının bir ‘müzekkere’ olduğunu, dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istemişti.

Bunun üzerine, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkan Mesut Özdemir, üye hâkimler Ferhat Akdoğan ve Nihal Kara’yla toplanarak oy birliğiyle dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi kararı aldı. ‘Ek karar’ başlıklı yazı, Yargıtay’a gönderilmişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bugün mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı İstanbul başsavcılığında görevli bir memurla Yargıtay’a yolladı.

28 çuval dosya yeniden mi okunacak?

Gezi Parkı dava dosyası, istinaf mahkemesinin mahkûmiyet kararını onamasından sonra Mart 2023’te Yargıtay başsavcılığına gönderilmişti.

Yargıtay 28 Eylül 2023’te kararını açıklayana kadar dosya oradaydı. AYM kararının içeriğinde davanın esasıyla ilgili bir tespit bulunmuyordu.

AYM kararını uygulamayan mahkemenin 28 çuvaldan oluşan dosyanın tamamını fiziki olarak Yargıtay’a göndermesi kamuoyunda dosyanın sürüncemede bırakılacağı kaygısını yaratıyor.