Can Atalay davası: Aynı hakim Enis Berberoğlu kararını da uygulamamış

CANAN COŞKUN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayan mahkeme başkanı Mesut Özdemir, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun AYM kararını da uygulamayan heyetin üyesiymiş.

Fotoğraf: Twitter

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşmek üzere toplanmış, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması nedeniyle görüşmeyi 25 Ekim’e ertelemişti. Son görüşmede Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

Mahkemenin kararı 27 Ekim’de yerel mahkemeye ulaşmış, mahkeme başkanı da kararı günlerce uygulamamış, 30 Ekim’de topu Yargıtay’a atarak Atalay hakkında tahliye kararı vermemişti. Kararda, mahkeme başkanı Mesut Özdemir’in imzası vardı.

Mesut Özdemir, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görevinden önce İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyesiydi. Buradaki görevi sırasında milletvekilliği ‘MİT TIR’ları’ davasındaki hükümle düşürülen CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki AYM kararının değerlendirmesine de katılmıştı. Bu sırada mahkeme başkanı sonradan terfi ettirilerek adalet bakanı yardımcılığına getirilen Akın Gürlek’ti.

Mesut Özdemir’in üyesi olduğu mahkeme, AYM’nin 17 Eylül 2020’de Berberoğlu hakkındaki ihlal kararıyla ilgili yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetmiş, mahkemenin hükmünün aynen ifasına karar vermişti. Berberoğlu, Covid-19 salgını sırasında çıkarılan infaz düzenlemesiyle serbest kalmıştı.