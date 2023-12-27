Can Atalay dosyası yine Yargıtay’a gönderildi

Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci ihlal kararını da uygulamayarak, dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderdi.

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AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak Yargıtay AYM’nin kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı verdi.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen yine aynı adım geldi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ihlal kararının yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığını savunarak dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderdi.