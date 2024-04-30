Tekel bayileri BAT grubu sigaraları boykotta

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, düşük kar marjı nedeniyle British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

BAT’a ait markalar arasında Kent, Dunhill, Rothmans ve Pall Mall bulunuyor.

Dündar, bayilerin BAT grubu ürünlerden neredeyse hiç kar etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kalındıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Zaten yok denecek kadar az olan sigara karımızın BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarımıza ödediğimiz yüksek komisyonlarla sıfıra indiğini belirtmeliyim. Bu sebeple yaklaşık iki haftadır Kent Drange Blue ürününü boykot edip satmadığımızı ve bu hafta BAT yetkilileriyle yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının ‘hiç bir ürününü’ raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim.”

Başkan dünkü açıklamasında Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun da bugün itibarıyla boykota katılacağını söyledi.