Özel okullara 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son bir yılda İş Kanunu’na aykırı hareket eden 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: TRT Haber

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin verilen yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Tekin, ‘iş hukukuna aykırı davranan ve asgari ücretin altında öğretmen çalıştıran 920 özel öğretim kurumuna son bir yılda 65 milyon lira idari ceza uygulandığını‘ duyurdu:

“Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi rızaları ile aralarında yaptıkları iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup söz konusu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler. İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personeli çalıştırılmamaktadır.

Bu kurumların denetimi Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapılmakta, mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde gerekli disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ülke genelinde özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.“