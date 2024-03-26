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Yaramazlara biraz batar!

Hisar Okulları’nın fiyatları dudak uçuklattı

Hisar Okulları, yeni öğretim yılı için fiyatlarını duyurdu.

5’inci sınıf fiyatı peşin ödenirse 968 bin lira; 11 taksitte ödenirse 1 milyon 528 bin lira.


Lise hazırlık-9’uncu giriş fiyatı peşin 950 bin, 11 taksitle 1 milyon 500 bin lira.

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Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024’ün ikinci altı ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.