Hisar Okulları, yeni öğretim yılı için fiyatlarını duyurdu.
5’inci sınıf fiyatı peşin ödenirse 968 bin lira; 11 taksitte ödenirse 1 milyon 528 bin lira.
Lise hazırlık-9’uncu giriş fiyatı peşin 950 bin, 11 taksitle 1 milyon 500 bin lira.
Venedik Film Festivali’nin açılışı Tim Burton’un ‘Beterböcek Beterböcek’ filmiyle yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin 2024’ün ikinci altı ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kasımdaki seçim öncesi ilk canlı yayın tartışmasında rakibi Donald Trump karşısındaki zayıf performansını ‘jet-lag’e bağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hazirana ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Titian’ın 1995’te çalınan ve Londra’da bir otobüs durağında plastik torba içinde bulunan rönesans dönemi tablosu 17 milyon 560 bin sterline (yaklaşık 725 milyon 607 bin lira) satıldı.