Hisar Okulları, yeni öğretim yılı için fiyatlarını duyurdu.

5’inci sınıf fiyatı peşin ödenirse 968 bin lira; 11 taksitte ödenirse 1 milyon 528 bin lira.

Lise hazırlık-9’uncu giriş fiyatı peşin 950 bin, 11 taksitle 1 milyon 500 bin lira.