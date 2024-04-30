TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) nisanda dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 17 bin 725 lira, yoksulluk sınırınıysa 57 bin 736 lira olarak hesapladı.

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TÜRK-İŞ, ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması‘nın Nisan 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre nisanda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı‘ 17 bin 725 lira oldu. Asgari ücret 17 bin 2 lira. Böylece TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre açlık sınırı asgari ücreti 723 lira aştı.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı‘ysa 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti‘yse aylık 22 bin 991 lira.