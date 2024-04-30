‘Milliyet farkı’ alan otele ceza

Türk müşterisinden Britanya’daki bir siteden rezervasyon yaptırdığı için ‘milliyet farkı’ ücreti alan Antalya Limak Lara Hotel’e 56 bin 694 lira ceza kesildi.

Otel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu anlayınca 120 avro (4 bin 172 lira) ‘milliyet farkı’ ücreti almıştı. Sosyal medyada tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek otele inceleme başlatmıştı. Otel durumu ‘dikkatsizlik’ olarak nitelemişti. Ancak otelin yıllardır müşterilerinden ‘milliyet farkı’ ücreti aldığı ortaya çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otele 56 bin 694 lira ceza kesildiğini açıkladı. Bakan ‘milliyet farkı’ olarak alınan ücretin de müşteriye iade edildiğini duyurdu.