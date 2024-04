Limak’ın yıllardır süregelen ‘dikkatsizliği’: 2016’da da ‘milliyet farkı’ ücreti almışlar

Türk müşterisinden Britanya’daki bir siteden rezervasyon yaptırdığı için ‘milliyet farkı’ ücreti alan Limak Lara Hotel açıklama yaparak olayı ‘dikkatsizlik’ olarak niteledi. Ancak otelin yıllardır müşterilerinden ‘milliyet farkı’ ücreti aldığı ortaya çıktı.

Antalya Limak Lara Hotel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu anlayınca 120 avro (4 bin 172 lira) ‘milliyet farkı’ ücreti aldı. Sosyal medyada tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek otele inceleme başlattı.

Otelse X hesabından yaptığı açıklamada olayı ‘dikkatsizlik’ olarak niteledi:

Oysa otelle ilgili gelen şikayetler, ‘milliyet farkı’ uygulamasının bir şirket politikası olduğunu gösteriyor.

2016’da Limak Lara Hotel’de konaklayan Selahattin Y. isimli vatandaş Tripadvisor sitesinde kendisinden ‘milliyet farkı’ adı altında ücret alındığını yazdı.

Bunun üzerine otel yetkilisi “Limak otellerinde milliyet farkı uygulaması yapılmaktadır” yanıtını verdi.

Limak şirketinin bir başka oteli Limak Limra Hotel’le ilgili de 2022’de Menşure adında bir vatandaş ‘milliyet ücreti’ alındığından şikayetçi oldu.

Şikayet Var adlı siteye Menşura şunları yazdı:

“Last minute üzerinden yaptığım Limak Limra Otel tatil rezervasyonumdan Türkiye’den geldiğim için ‘millet farkı’ adı altında otelden ekstra ücret talep edildi ve ödeme yapmak zorunda bırakıldık. Tek suçumuz İngiltere’den değil de Türkiye’den gelip Türk vatandaşı olmamız olduğunu ve bizim İngilizler kadar uygun fiyata tatil yapamayacağımız belirtildi. İnternet üzerinden istediğiniz tur firmasından uçak bileti, otel vs. her türlü ülkeye ait turizm firmalarından istediğiniz ülkeler için satın alma yapabiliyorsunuz. Ancak Limak Limra oteldeki resepsiyon personeli bize bu işlemi illegal yollardan bile yaptığımızı ima bile ettiler. Last minute firması ile görüştüğümde satışta böyle bir zorunluluğun olmadığını yani dünyanın neresinden olursak olalım, hangi ülke vatandaşı olursak olalım böyle bir rezervasyonu yapabileceğimizi belirtmelerine rağmen otel bizden ekstra ücret aldı. Bu ücretin iadesini ve böyle bir muameleye tabi kaldığımız için durumun düzeltilmesini talep etmekteyim. Kendi ülkemizde ‘millet farkı’ muamelesi görmek bizi çok üzdü.”