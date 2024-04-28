Türk müşterisinden ‘milliyet farkı’ alan Limak Lara Hotel’e inceleme

Bir vatandaş daha ucuz olduğu için Birtanya’daki siteden Antalya’daki Limak Lara Hotel’e rezervasyon yaptırdı. Otel, müşterinin Türk olduğu fark edince ‘milliyet farkı’ adı altında ekstra ücret aldı. Konu sosyal medyada yayılınca Kültür ve Turizm Bakanlığı otele inceleme başlattı.

Limak Lara Hotel’in aldığı ‘milliyet farkı’ ücretinin makbuzu. Fotoğraf: X

Antalya Limak Lara Hotel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu anlayınca 120 avro (4 bin 172 lira) ‘milliyet farkı’ ücreti aldı.

Konu sosyal medyaya yayılınca ve tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık otelden resmi savunma istedi ve denetim için kontrolör görevlendirdi, ‘mevzuat gereği gerekli cezai işlemin uygulanacağını’ söyledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur… pic.twitter.com/XJWnrZyFeQ — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 28, 2024

Antalya Limak Lara otel… @LimakLaraDeluxe

“milliyet farkı karşılığında tahsil edildi"

açıklamasıyla,

müşteri Türk vatandaşı olduğundan 120 Euro ekstra para

istemeniz… Pes valla…

Batarsınız iyişallah! pic.twitter.com/PK9AtqoCM8 — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) April 28, 2024