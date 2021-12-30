Akşam Postası / 30 Aralık 2021

TL’yi güvenceye alan ürünler yoldaymış

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Önümüzdeki dönem TL’yi güvenceye alan ürünler duyacaksınız” dedi.

Kılıçdaroğlu: Oyumuz yüzde 28’e ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylarının yüzde 28’e ulaştığını, ‘Z kuşağı’nın yarıya yakınının CHP’yi tercih ettiğini söyledi.

Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Suçluysa görevden alınsın” dedi.

Buldan: Katile ‘katil’ demeye devam

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP’li Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılaması sırasında söyledikleri nedeniyle soruşturma açılmasını eleştirdi.

KLİMİK aydınlattı: Omicron’a karşı ne yapmalı?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Omicron’un Türkiye’de de hızlı bir yayılım dönemine geçtiğini, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklendiğini belirtti.

Yerli otomobilin fiyatı 1 milyon liradan ‘açıldı’

Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, yerli otomobil TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) fiyatını 1 milyon TL olarak öngördü. Özpeynirci, özel bir teşvik getirilirse fiyatın düşebileceğini belirtti.

Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanında ‘teftiş‘ yaptığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından, hakkında suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

AYM, eleştiri nedeniyle işten çıkarmayı hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir belediye personelinin, belediye başkanının eşi hakkındaki sözleri nedeniyle iş akdinin feshedilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Yedi Avrupa ülkesi havayoluyla Türk yolcu kabülünü durdurdu

Omicron varyantı nedeniyle yedi Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyi durdurdu.

Citroen ‘cinsel tacizi normalleştirmek’le eleştirilen reklamını geri çekti

Citroen Mısırlı ünlü şarkıcı Amr Diab’ın rol aldığı reklam filmini, sosyal medyada cinsel tacizi normalleştirdiği yönünde eleştirilen üzerine geri çekmek zorunda kaldı.

İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yılın son günü altı film vizyonda

Fotoğraf: Diken

Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son gününde altı film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası‘ haftanın dikkat çeken yapımı.

2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri

YouTube, Türkiye’nin 2021’deki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.