Akşam Postası / 30 Aralık 2021

TL’yi güvenceye alan ürünler yoldaymış
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Önümüzdeki dönem TL’yi güvenceye alan ürünler duyacaksınız” dedi.
Ekonomiye güven yedi ayın en düşük seviyesinde
‘Dolar satma yarışı’ bakanın fantezisiymiş
Dolardaki düşüş haftasında Merkez Bankası rezervleri ne kadar geriledi?
Maliyet düşünce: Hugo Boss, Türkiye’deki yatırımını büyütüyor
Türk fonuna 20 Aralık’ta rekor giriş: Yabancılar ‘shortlamaya’ mı hazırlandı?
10 soruda altın hesaplarının ‘korumalı TL’ye dönüşümü
Kılıçdaroğlu: Oyumuz yüzde 28’e ulaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylarının yüzde 28’e ulaştığını, ‘Z kuşağı’nın yarıya yakınının CHP’yi tercih ettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, MEB’e de alınmadı
Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınsın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Suçluysa görevden alınsın” dedi.
Buldan: Katile ‘katil’ demeye devam
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP’li Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılaması sırasında söyledikleri nedeniyle soruşturma açılmasını eleştirdi.
KLİMİK aydınlattı: Omicron’a karşı ne yapmalı?
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Omicron’un Türkiye’de de hızlı bir yayılım dönemine geçtiğini, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklendiğini belirtti.
Yerli otomobilin fiyatı 1 milyon liradan ‘açıldı’
Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, yerli otomobil TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) fiyatını 1 milyon TL olarak öngördü. Özpeynirci, özel bir teşvik getirilirse fiyatın düşebileceğini belirtti.
Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanında ‘teftiş‘ yaptığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından, hakkında suç duyurusu yapıldığı bildirildi.
Suriyeliye ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ’dan ‘ırkçılık’ eleştirisine yanıt
AYM, eleştiri nedeniyle işten çıkarmayı hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir belediye personelinin, belediye başkanının eşi hakkındaki sözleri nedeniyle iş akdinin feshedilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.
Yedi Avrupa ülkesi havayoluyla Türk yolcu kabülünü durdurdu
Omicron varyantı nedeniyle yedi Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyi durdurdu.
Citroen ‘cinsel tacizi normalleştirmek’le eleştirilen reklamını geri çekti
Citroen Mısırlı ünlü şarkıcı Amr Diab’ın rol aldığı reklam filmini, sosyal medyada cinsel tacizi normalleştirdiği yönünde eleştirilen üzerine geri çekmek zorunda kaldı.
İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi kabul edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Yılın son günü altı film vizyonda
Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son gününde altı film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası‘ haftanın dikkat çeken yapımı.
2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri
YouTube, Türkiye’nin 2021’deki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.