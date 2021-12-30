Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 39 bin 681 vaka, 139 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 369 bin 647 Covid-19 test yapıldı, 24 bin 854 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık’ta 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bininin, dün itibariyle 36 binin üstüne çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor.”