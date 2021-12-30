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Yaramazlara biraz batar!

Maliyet düşünce: Hugo Boss, Türkiye’deki yatırımını büyütüyor

Almanya merkezli hazır giyim devi Hugo Boss, Türkiye’deki yatırımını büyüteceğini duyurdu. Şirketin İzmir’deki üretim merkezi genişletilecek.

Covid-19 pandemisinin tedarik zincirlerinde yarattığı şok ve darboğazlar, dünya genelinde üreticilerin temel stratejilerini değiştirmesiyle sonuçlanıyor. Bazı şirketler üretim yerlerini değiştirirken, bazıları birden fazla ülkede üretim yeri açarak riski yayma stratejisi izliyor.


Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı şirketleri bu konuda teşvik ediyor.

Diğer yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi işgücü maliyeti açısından yabancı şirketler açısından cazip hale getirdi.

Bu gelişmelerle ilgili olarak son adım Hugo Boss’tan geldi. Financial Times’a konuşan Hugo Boss CEO’su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve çok yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir’deki üretim faaliyetini genişleteceğini belirtti.

Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe alıp personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.

Hugo Boss tesisteki makine teçhizat parkını da genişletmeyi planlıyor.

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