2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri

YouTube, Türkiye’nin 2021’deki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.

Diken, trend videoları derledi.

1. Ruhi Çenet- Dünyanın en soğuk şehrine yolculuk

YouTuber Ruhi Çenet’in Rusya’nın en kuzeyinde yer alan dünyanın en soğuk şehrine yaptığı yolculuk trend videolarda zirvede yer aldı.

2. Camdaki kız

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan, gerçek bir hikayeyi konu aldığı belirtilen dizide Burcu Biricik, Devrim Yakut, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Şerif Erol rol alıyor.

Trend listesinde dizinin ilk bölümü ikinci oldu.

3. Enes Batur’un ‘Yeni sevgilim şakası’

4. MasterChef- 6’ıncı bölüm

TV8’de yayınlanan gastronomi yarışması MasterChef, ekranlarda da reyting rekorları kırıyor.

5. Kardeşlerim

Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki dizi, ilk sezon finaliyle trend videolar arasına girmeyi başardı.

6. Çukur müzikleri

Üç sezonu aşkın ekranlarda olan Çukur dizisi müzikleri, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

7. Aşk Mantık İntikam

Bu sezonun ayakta kalabilen en güçlü romantik komedi dizisi olan Aşk Mantık İntikam, son dönemlerde reyting kaybetse bile yine de kararlı bir şekilde Fox TV’de yoluna devam ediyor.

8. Gönül Dağı müzikleri

Selami Ferses’in TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinin ‘Keriman’ı için seslendirdiği şarkı da en trend videolardan oldu.

9. ‘Deli mi ne?’, müsilaj bölümü

Marmara Denizi’nde nisan ayında başlayan müsilaj su yüzeyinde ortadan kalksa da bazı bölgelerde deniz dibinde sürüyor. Müsilaj, yaz mevsimi boyunca Türkiye’nin gündeminde yer almıştı. ‘Deli mi ne’ isimli YouTube kanalından Fester Abdü de müsilajlı denize girerek ‘şovunu’ yaptı.

10. Konuşan kediler