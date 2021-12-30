Türk fonuna 20 Aralık’ta rekor giriş: Yabancılar ‘shortlamaya’ mı hazırlandı?

Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) gören 354 milyon dolarlık iShares MSCI Türkiye’nin (TUR), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin tedbirleri duyurduğu 20 Aralık günü rekor seviyede yükseldiği ortaya çıktı.

Uzmanlar bunun yabancı tarafından açığa satış işlemine hazırlık mahiyetinde olabileceğini belirtti.

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir hisse senedi hakkında, başta hisse değerinde düşüş beklentisi olmak üzere çeşitli nedenlerle satış işlemi yapmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.

Grafik: Bloomberg

Bloomberg ajansının hesabına göre, ABD Borsası Nasdaq’ta işlem gören yatırım fonu, 25 milyar dolarlık artışla 2018’den bu yana en yüksek girişe imza attı.

Ancak analistler artış konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı analistler, yatırımcıların para birimlerindeki düşüşü fırsat gördüğünü düşünüyor. Diğerleriyse alım satım aracıları olan ‘broker’ların Türk şirketlerine karşı açığa satış yaparak kumar oynamak isteyenler için fon yaratıp yaratmadığı konusunda kafa yoruyor.

Bloomberg Intelligence’dan bir ETF (borsa yatırım fonu) analisti olan Athanasios Psarofagis, “Bunun nedeni, piyasanın biraz sıçrama yapmasıyla ilgili olabilir. İnsanlar yükselişi yakalamaya çalışırken diptekileri de toplamaya çalışıyorlar” dedi. Psarofagis, ”Ancak giriş, hisse senedi için güvenlik stoğu tutmak isteyen yatırımcılardan gelen talebi de yansıtabilir” dedi. Bu ‘borç vermek için yarat’ olarak bilinen bir ticari hareket.

CFRA’da ETF ve yatırım fonu araştırması başkanı Todd Rosenbluth, “Açığa satmak istiyorsanız yeni ETF payları yaratmaya ihtiyaç vardır. Yatırımcılar Türk hisse senetleri arıyor ve ETF’de de bu bolca var” dedi.