Diken

Yaramazlara biraz batar!

Citroen ‘cinsel tacizi normalleştirmek’le eleştirilen reklamını geri çekti

Citroen Mısırlı ünlü şarkıcı Amr Diab’ın rol aldığı reklam filmini, sosyal medyada cinsel tacizi normalleştirdiği yönünde eleştirilen üzerine geri çekmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Citroen

Reklam filminde C4 model Citroen arabayı kullanan Diab bir kadın karşıdan karşıya geçerken aniden duruyor. Arabının dibinde bitivermesiyle korkan ve öfkelenen kadın, sürücüye bu yüz ifadesiyle baktığı sırada Diab aracın kamerasıyla, açıkça rızası olmadan, kadının fotoğrafını çekiyor.


Hayran hayran trafikte korkuttuğu kadının fotoğrafına bakan Diab sonrasında, her nasıl olduysa, kadınla birlikte arabasının tadını çıkarırken görülüyor.

Gazeteci Reem Abdellatif Twitter hesabından reklamı ‘ürkütücü‘ olarak nitelendirerek “Kadınların yüzde 98’inin hayatının bir noktasında tacize uğradığı bir ülkede cinsel tacize olanak tanıyan bir reklam çekmenin iyi fikri olduğu kim düşündü?” yazdı.

Yazar Amal Alharithi ise reklamla ilgili şunları ifade etti: “Acı olan bütün ekipte bir kişinin bile bu yanlışı fark etmemesi. Kimse sokakta kadınların rıza olmadan fotoğraflarının çekilmesine karşı çıkmamış. Bu çok üzücü.”

Citroen Mısır’ın Instagram hesabında ise bir kullanıcı, şirketin reklamı izleyen erkeklerin bir kadının istemediği halde fotoğrafını çekmenin bir randevuyla sonuçlanabileceğine inanabileceğini, oysa gerçekte hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceğini yazdı.

Fransız otomobil üreticisi, tepkiler sonrası açıklamasında arabanın kamerasını tanıtmak istediği sahnenin ‘uygunsuz‘ algılandığını fark ettikten sonra reklamı geri çektiğini bildirip rahatsız olan herkesten özür diledi.

SON HABERLER

DİAYDER iddianamesi: Davanın hakimi ‘tanıdık’, delillerin en eskisi 16 yıl önceden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesinin detayları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve ÇHD’li avukatlara hapis cezaları veren hâkim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin değerlendirdiği iddianamenin delilleri 16 yıl öncesine kadar dayanıyor. 