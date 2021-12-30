Buldan: Katile ‘katil’ demeye devam

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP’li Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılaması sırasında söyledikleri nedeniyle soruşturma açılmasını eleştirdi.

HDP’nin İzmir merkezine yönelik saldırının faili Gencer’in yargılandığı davada dün duruşma yapılmıştı. Buldan, hakimlere “Bu kadar sakin soru soramazsın, katile katil gibi davranın. Bu adam IŞİD’den eğitim aldı” diye seslenmişti.

Buldan, bugün İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki gün önce saldırıya uğrayan HDP binasını ziyaret etti.

Kameraların karşısına geçen HDP lideri, dünkü duruşmada mahkeme heyetinin tavrının açıkça göründüğünü belirterek, “Katilin nasıl korunduğunu ve kullanıldığını gördük” dedi.

Buldan, ‘katile katil gibi davranılmamasına’ itiraz ettiklerini belirterek ‘katile katil dediği için soruşturma açıldığını’ kaydetti.

HDP’li siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Soruşturmaları vız gelir tırıs gider. İstedikleri kadar soruşturma açsınlar, fezleke hazırlasınlar, biz katile ‘katil’ demekten vazgeçmeyeceğiz. Arkasındaki güçleri ortaya çıkarmak için sözümüzü her yerde söylemeye devam edeceğiz. Eğer bir katil tetiği çekmiş ve bir kadını vahşice katletmişse onun adı katildir. İsteğimiz sadece bu tetiği çekenlerin değil arkasındaki güçlerin sorgulanması ve yargılanmasıdır.”