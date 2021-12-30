Kılıçdaroğlu: Oyumuz yüzde 28’e ulaştı

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylarının yüzde 28’e ulaştığını, ‘Z kuşağı’nın yarıya yakınının CHP’yi tercih ettiğini söyledi.

CHP lideri, arasında Diken’in Ankara muhabiri Altan Sancar’ın da bulunduğu internet medyası temsilcileriyle bugün Ankara’da kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti sözcüsü Faik Öztrak, grup başkan vekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı.

Altan Sancar ve Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu, “2021 yılını zor koşullarda tamamladık, umarız 2022 güzel şeylere başlangıç yılı olur” deyip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Gül’ün adı geçmedi’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı: CHP lideri, uzlaşma olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtladı: “Uzlaşma olup olmaması bir araya gelmemize bağlı. Biz bu konuda bir araya gelmedik. Abdullah Gül’ün adı da geçmedi, çünkü bir görüşme olmadı.”

Adaylığı sorulunca millet ittifakından veya diğer parti liderlerinden gelen olumlu sözleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, liderlerin birbirlerini kırmayacak ifadeler kullandığını ve bunun önemli bir nezaket olduğunu kaydetti.

Parlamenter sisteme dönüş: Altı siyasi partinin sürdürdüğü geçiş hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirten CHP lideri, ocak ayı içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ortaya çıkan metnin genel başkanlar ve kurmayları tarafından incelendiğine vurgu yaparak ortak açıklama için “Bunu konuşacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘kayyım’ tartışmaları: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin suçluysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınamı gerektiğini yönündeki açıklamasını ciddiye almadıklarını dile getiren CHP lideri şöyle devam etti: “Belediye başkanı görevden alınır, yerine bir başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını peynir ekmekle yemişlerdir. Böyle bir garabet olur mu? Bahçeli’nin devlet yönetimiyle de bir bağlantısı kalmamış. Adli sicil kaydını savcılık veriyor. O zaman adli sicil kayıtlarını kim verdi ise onu soruşturmak gerek. “Geçmişte de belediyelerimize yönelik polis baskınları oldu. Belediye başkanlarımıza metin gönderdik ne önlem alacaksınız diye. Şimdi o maddeleri güncelliyoruz. Bilgisayarlara el konulursa imaj alınacak, alınan belgelerin fotokopisi alınacak. Bizim korkumuz yok, gelirler ne isteniyorsa verilir. Bu işi yapan insanlar belediyedeki yolsuzlukları saptayan müfettişlerin raporlarına el koydu. Ne yaptılar bu raporları? Bahçeli’ye de sormak lazım ne oldu raporlar? Yolsuzlukları kapatmak için raporlara el koydular. Şimdi ‘Terörist yönetiyor’ diyorlar. Yapılan bu hamlelerin tamamı bizim için… Teşekkür ediyoruz kendilerine, yapsınlar! Vatandaş bunun hesabını sormayacak mı? İstanbul’da bir benzerini yaptılar. O dönemde yine baskınlar yapıldı. Ne oldu? 13 binlik fark 800 bine çıktı. Bir şey olacağını sanmıyorum.”

‘Korkumuz yok, ne isteniyorsa verilir’

“CHP’lilerin telefonları dinleniyor” sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç duyurusunda bulunması: Ana muhalefet lideri, “İstediklerini kadar yapsınlar, telefonlarımızın dinlendiğini gayet iyi biliyoruz. Özel masaların kurulduğunu biliyoruz. Bunu Soylu gayet iyi anlar. Herhangi bir korkumuz ve çekincemiz yok” dedi.

‘Diriliş dönemi yaşanıyor’

Bürokrasi: Kılıçdaroğlu, bürokraside ‘diriliş dönemi’ yaşandığını savundu: “Bürokraside yasadışı işlemlere imza atmama konusunda gelişme var. Görevden alma ve istifalar da var. Onlara ‘Hiç meraklanmayın, daha iyi görevlere geleceksiniz’ diyoruz. Bilgi akışı var ve pek çok alanda oluyor. Bürokraside diriliş söz konusu.”

Geciş dönemi: Seçimi kazanmaları halinde geçiş sürecinde neler yapılacağına da değinen CHP lideri, şunları kaydetti: “Stratejik planlama teşkilatının ilk bir hafta içinde kurulması gerekiyor. Devleti yönetecek olanların rakamlara hâkim olması gerekiyor. Teşkilatı oluşturunca rakamların bir hafta içinde yönetecek ekibin önüne konması gerekiyor. Ekonomi konusunda neyi nasıl yapacağımızı bilerek yapmalıyız. Başlangıç her zaman çok önemlidir, nasıl başlarsanız aynı kararlılık ile sürdürmeniz gerekir.”

‘Oy oranımız yüzde 28’

Oy oranı: CHP’nin oy oranının istikrarlı biçimde arttığını ve yüzde 28’i bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Z kuşağının yüzde 42’sinin CHP’ye oy vereceğini söyledi.

‘Ekonominin e’sini bilmiyor’

Ekonomi: CHP lideri, ortaya çıkan tabloya dair “Ekonomik modeli nasıl buluyorsunuz” sorununu, “Ortada bir ekonomi modeli filan yok” diye yanıtladı.

Ekonomi yönetiminin parametrelerle olması gerektiğini, ancak mevcut yönetimin buna uymadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ekonomide bir tahterevalli var. Bir ucunda faiz, diğer ucunda dolar baronları var. Bunlar birbirlerine uzak kişiler değil. Faizi düşürünce dolarcılar, yükseltince faizciler kazanıyor. 84 milyon kaybediyor. Ekonomiyi para politikası ile yönetmeye kalkarsanız bu gündeme gelir. Ekonomi maliye politikası, bütçe politikasıyla yönetmelisiniz. Siz bunları bir kenara bırakmışsınız. Hazine de Maliye de kamu bankaları da devrede.”

Döviz düşüşü için kamu bankalarının döviz sattığı iddiasını tekrarlayan CHP lideri, 19,1 milyar dolar satıldığını ve bunun araştırılması için önerge vereceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdım” sözlerini de tiye alan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ayrı bir dünyada yaşıyor. Kitabının olmadığı, ortaya çıkan bulgulardan anlaşılıyor. Ekonominin e’sini bilmiyor, bilse bunu yapmaz. Ekonomiye giriş kitabını bile okumuş değil” dedi.

Mülakat tartışmaları: CHP lideri, mevcut sistemi kaldıracaklarını dile getirirken bazı meslekler için mülakatın zorunlu olabileceğini ve bunun için de kamera kullanılacağına vurgu yaptı.

Mülakatlara alınacak personel sayısından çok daha fazla ismin çağrılmasına değinen Kılıçdaroğlu, “Sınavda 100 kişi alınacak ise 120 kişi çağrılır ama 400 kişi çağrılıyor. Bu ‘Benim listemde olanlar daha aşağıda ve bunları çağırmam gerekebilir’ demektir” diye konuştu.