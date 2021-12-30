Yılın son günü altı film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son gününde altı film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası‘ haftanın dikkat çeken yapımı.

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Çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain’ın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch’e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Will Sharpe bulunuyor.

Son Görev

Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams’ın rol aldığı ‘Son Görev‘ gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Adam Lipsius’un yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu özetle şöyle: “Eski mafya babası Ben Myers, kanserle mücadele etmekte, bir yandan kendi hastalığıyla uğraşırken diğer yandan da demans hastası karısına bakmaya çalışmaktadır. Bir gün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Hayatını alt üst eden hırsızlardan intikamını almak için etraflıca bir plan yapan Ben, bu süreçte karanlık geçmişiyle yüzleşmek mecburiyetinde kalır.”

Seans

Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy’ın rol aldığı ‘Seans‘, Simon Barrett yönetmenliğinde sinema perdesine taşınacak. ABD yapımı korku türündeki film, bir grup öğrencinin, yatılı okula yeni gelen genç kızla eğlenmek için yaptığı ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.

Hatıra Kutusu

Joana Hadjithomas ve Khalil Joreige’in yönettiği, Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ve Paloma Vauthier’in oynadığı ‘Hatıra Kutusu‘, Başka Sinema dağıtımıyla vizyonda.

Filmin konusu özetle şöyle: “Bekar anne Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye, defter, fotoğraf ve kasetlerle dolu bir kutudur. Bunlar Maia’nın Beyrut’ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen kızı Alex, Maia’nın geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır.”

Sword Art Online The Movie – Progressive

Anime dizisi ‘Sword Art Online‘ın sinema uyarlamalarından animasyon film ‘Sword Art Online The Movie – Progressive‘, 2022’de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir çevrim içi oyunda sıkışıp kalanların hikayesini anlatmaya devam edecek.

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde

Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen’ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu ‘Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde‘, yeni bir macerayla minik hayranlarının karşısına çıkacak.

Filmin konusu şöyle: “Efsaneye göre sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth’un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky’nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar.”