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Yedi Avrupa ülkesi havayoluyla Türk yolcu kabülünü durdurdu

Omicron varyantı nedeniyle yedi Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyi durdurdu.

Fotoğraf: Twitter

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi.


NTV’nin aktardığına göre hızla yayılan yeni varyant nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg’a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

İsveç’e seyahat etmek isteyen yolcular ise aşı kartı ibraz etmesi durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Yenilenen kurallar kapsamında corona virüsü aşısı olmayan yolcuların Portekiz’e girmesine de izin verilmezken, Irak ve İran’a girişlerde de 14 günlük karantina uygulanabilir.

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