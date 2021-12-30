Yedi Avrupa ülkesi havayoluyla Türk yolcu kabülünü durdurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesinin detayları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve ÇHD’li avukatlara hapis cezaları veren hâkim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin değerlendirdiği iddianamenin delilleri 16 yıl öncesine kadar dayanıyor.