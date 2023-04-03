Akşam Postası / 3 Nisan 2023

KONDA müdürü Erdem: Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, seçimlerle ilgili ”(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek. Ancak muhalefet açısından ortada çantada keklik bir durum yok” dedi.

ENAG: Enflasyonda aylık artış yüzde 5,08

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 112,51 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon martta yüzde 5,08 arttı.

Diyanet noktayı koydu: Seccadenin kutsiyeti yok

Diken’in aradığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘fetva görevlisi’, seccadenin kutsiyet atfetmediğini belirterek, ‘temizlik için kullanılan, elbiselerimiz gibi bir şey’ olduğunu söyledi.

Seccade karesindeki Ali Acar, odaya giren iki kişiye dikkat çekti: Kayıtlar yayınlansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘seccade’ fotoğrafında yer alan CHP milletvekili aday adayı Ali Acar, seccadelerin ilk fotoğraflarda yer almadığını belirterek, İstanbul Platformu üyelerinden Hüseyin Kaya ve yanındaki kişiye dikkat çekti. Kaya’ysa sorularımıza yanıt vermek istemedi.

HDP’li Kışanak’tan TİP’e: Oy heba etmeye hakkımız yok

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı Gültan Kışanak, Meclis’teki tek sosyalist partinin Türkiye İşçi Partisi olmadığını belirterek ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan bir yılda dokuz koltuğa oturdu

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan atanan ‘kayyım dekan’ Murat Önder, kendisini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde bulunan yönetim bilimleri anabilim dalı başkanlığına atadı. Böylelikle Önder, bir yılda dokuz farklı koltuğa oturmuş oldu. Yedisinde hala oturuyor.

Demirtaş, Fahrettin Altun’un ‘planlarını’ anlattı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un seçim akşamına dair ‘planlarını’ anlattı.

İYİ Parti’nin Ankara temayül yoklamasında sürpriz sonuç

İYİ Parti’nin Ankara’daki temayül yoklamasında partinin genel sekreteri Uğur Poyraz, beklentilerin üstünde oy aldı. Poyraz’ın özellikle yüksek nüfuslu ilçelerdeki sandıklarından birinci çıkması dikkat çekti.

Trabzon’da CHP’nin çadırını engelleme girişimi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Trabzon’da düzenleyeceği ‘millet buluşması’ için kurulmak istenen çadıra müsaade edilmedi. CHP’liler havanın yağmurlu olduğu kentte, üstü kapalı çadıra izin verilmemesine anlam veremedi. İstişarelerle çadırın kurulmasına daha sonra izin çıktı.

Perinçek, 100 bin imza için emperyalistlerden medet ummuş

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarı ve reklam içerikleriyle ilgili verileri paylaşmaya başladı. ABD karşıtı Doğu Perinçek’se, 100 bin imza toplamak için ABD merkezli Instagram ve Facebook’a reklam vermiş.

Bir ayda 23 kadın öldürüldü, 19 kadının ölümü de şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre martta 23 kadın öldürüldü, 19 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

Borsada 85 hissede kayıp daha büyük: Uzmanlar ne öneriyor?

Borsa İstanbul BIST-100 endeksindeki 85 hissedeki kayıp, ortalamanın çok üstünde. Uzmanlar, yatırımcılara dolar bazlı zirvesine uzak ve kar beklentisi yüksek hisselerden bir portföy oluşturmalarını tavsiye ediyor.

TİP’ten spor manifestosu: Önder Özen ve Remzi Dilli açıkladı

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) spor politikaları çalışma grubuna katılan eski futbolcu Önder Özen ve eski milli basketbolcu Remzi Dilli, 10 maddelik bir manifesto açıkladı.