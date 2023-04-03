Demirtaş: Erdoğan halkın halinden anlayamaz, artık en zenginler arasında

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, paylaştığı bir videoyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘halktan kopuk olduğunu’ vurguladı.

Görsel: Twitter

Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı videoda Erdoğan’ın yatmadan yediğini söylediği ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.

Demirtaş, aynı anda çöpten gıda malzemesi toplayanların yer aldığı videoyu şu sözlerle paylaştı:

“Erdoğan halkın halinden anlayamaz çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında. Dostları emekli Yusuf Amca, esnaf Fatma Teyze, çiftçi Osman Dayı değil. Gerçek dostları Katar Emiri, Suudi Prensi, Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi. Halk, onun için sadece oy kaynağı.”

Demirtaş, videoyu eski bir grup konuşmasındaki sözleriyle sonlandırdı.