Demirtaş, Fahrettin Altun’un ‘planlarını’ anlattı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un seçim akşamına dair ‘planlarını’ anlattı.

Selahattin Demirtaş, Fahrettin Altun’a karşı uyardı. (HDP-AA)

14 Mayıs’taki seçimler öncesi Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı hacamalarını üç kat artırdı. Uzmanlar bu harcamaları sosyal medyada son dönemde sayıları hayli artan bot hesaplarla ilişkilendiriyor.

Bot hesaplar, gerçek kişilere ait değil. Otomatik mesajlar oluşturan bu hesaplar, uzun vadeli komutlar verilen programlara dayanıyor. Bot hesapların son dönemde muhalefeti hedef gösterdiği ve sosyal medyada manipülasyonu artırdığı gözleniyor.

Uzmanlara göre bu bot hesaplarla birlikte çalışan ‘astroturfer’ denen hesaplar da var. Bunlar bir merkezden kontrol edilip finanse edilen ‘profesyonel’ hesaplar, kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kampanyalar için kullanılıyor. Bu işlemeyse ‘astroturfing’ deniyor.

Bu işlemlerdeki artışın Fahrettin Altun’la ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Demirtaş’ın uyarısı

Gazete Pencere’deki yazısında bunlara dikkat çeken Demirtaş, “Seçmeni vaatler ve program üzerinden ikna edemeyeceğinden emin olan AKP yönetimi; manipülasyon, algı, tehdit, şantaj planları hazırlamış durumda” diye uyardı.

Demirtaş, Altun’un trol ordusu yönettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu planları uygulamak için devasa bir trol ordusu kuruldu, parası da devletin yani milletin cebinden ödendi. Erdoğan’ın seçimler için en güvendiği ordusu, işte bu trol ordusudur. Ordunun komutanı da çakma Goebbels Fahrettin’dir.”

Demirtaş, ‘Fahrettin’in askerleri’ dediği kitlenin kullandığı yöntemleri anlattı:

*Öncelikle işleri yalan haber üretip olabildiğince yaymak, gerçeğin görülmesini engellemek, özel seçilmiş kişileri karalamak, muhalefeti birbirine karşı kışkırtmak, Erdoğan’ın kesinlikle kazanacağı yalanını yaymak ve rakiplerine saldırmak. Bunları biliyoruz.

*“Bunun için ordu kurmaya gerek yok ki. On asker ve bir Onbaşı Fahrettin ile bunların hepsi yapılır” diyorsanız haklısınız. Çünkü bu ordunun asıl görevi, seçim günü ve oy sayımı sırasında manipülasyon yapmak olacak.

‘Trol ordusu’ seçim akşamı ne yapacak

Demirtaş bu ‘trol ordusu’nun seçim akşamı yapabileceklerine dair şunları yazdı:

*Daha sandıklar açılmadan oy oranı verecek, ‘Erdoğan kazandı‘ algısını ilk dakikalarda oturtmaya çalışacaklar. Böylece bizim motivasyonumuzu kırmayı deneyecekler. Sandıkta, seçim kurullarında ve Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılacak hilelerle, yine ilk dakikalarda yayacakları çeşitli görsellerle ve videolarla Erdoğan’a oy yazmaya çalışacaklar.

*Tüm bu işler için ayarlanmış hakimler, emniyet personelleri, satın alınmış gazeteciler, Anadolu Ajansı ve binlerce trol hesap hazır bekliyordur. Bundan emin olabilirsiniz.

*2019 yerel seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın neler yaptığını hatırlayın lütfen. İlk sonuçlara göre İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi şehirleri AKP adayları açık ara kazanmışlardı, değil mi? Peki gerçek sonuçlar öyle miydi?

‘Trol ordusu mu kazanacak halk gücü mü?’

Demirtaş, yazısının devamında da şunları kaydetti:

*Yalnız, her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladığını zanneden Fahrettin bir şeyi atlamış durumda. Emrindeki trol ordusunun karşısında on milyonlarca gönüllüden oluşan bir halk gücü var.

*Her yerde sandıklara sahip çıkacak gönüllüler ile sosyal medya manipülasyonlarını boşa çıkaracak aktivistler, bu halk gücünün en etkili parçası olacak.

‘Gençlere sesleniyorum’

*Tüm duyarlı sosyal medya kullanıcılarından bir ricam var. Hem sosyal medyadaki tehlikeleri sürekli anlatın hem trol hesaplarını teşhir ve şikayet edin hem de partilerin sosyal medya ekiplerine gönüllü olarak katılın lütfen. Gönlünüz hangi partideyse o partinin sosyal medya ekiplerine katılın.

*Lütfen unutmayın; bu süreçte sosyal medya hesaplarınızı tümüyle doğru bilgi için ve manipülasyonların önüne geçmek için kullanmalısınız. Evet, belki seçim sadece sosyal medyada kazanılmaz ama sosyal medyadan kaybedilebilir.

*Buradan, Edirne Cezaevi’ndeki hücremden, bu satırları okuyan herkese, özellikle de gençlere sesleniyorum: Lütfen, sandık müşahidi olmak için kendinizi hazırlayın. Kazanacağınız seçimi yani geleceğinizi çalmalarına asla izin vermeyin.

Fahrettin’e bir tavsiye

*Generalcik Fahrettin’e gelince… Bu kadar hızlı gitme derim Fahrettin. Bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış, hepsi firar etmiş. Herkes kaçar, kurtulur, olan sana olur.

*Çima diya te ji te re qet negotiye, kuro Fexredîn (Annen sana neden hiç söylemedi Fahrettin): Olaylara karışma!