Fahrettin Altun’dan seçim dopingi

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla harcama yaptı.

İletişim Başkanlığı harcamaları artırdı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs’ta. Seçimler yaklaşırken muhalefetin trol gruplarını yönetmekle ve kara propagandayla suçladığı Altun yönetimindeki başkanlığın harcamaları da artırdı.

Buna göre İletişim Başkanlığı’nın Şubat 2022’de 50 milyon 415 bin lira olan harcama tutarı, Şubat 2023’te 188 milyon 810 bin liraya çıktı.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in aktardığına göre iki ayda toplam harcama 233,1 milyon TL’ye ulaştı.

Başkanlık, 2023’ün ilk iki ayında harcadığı para itibarıyla genel bütçe kapsamındaki 10 idareyi geride bıraktı.

İletişim Başkanlığı’nın toplam bütçesi içindeki, ‘Temsil ve Tanıtma’ kalemi de dikkat çekiyor. 2021 yılında, ‘Temsil ve Tanıtma’ adı altında 6,6 milyon TL harcayan başkanlığın 2022 yılının ilk yarısında 144,7 milyon TL’lik temsil ve tanıtım harcamasına imza attığı biliniyor.

Başkanlığa 2023 yılı için ise 327 milyon liralık temsil ve tanıtma ödeneği verilmesi öngörülüyor.