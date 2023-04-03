Reklam harcamaları: Babacan zirvede, AKP ve İmamoğlu takipte

MEHMET BARAN KILIÇ

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarı ve reklam içerikleriyle ilgili verileri paylaşmaya başladı.

DEVA Parti ve partinin genel başkanı Ali Babacan son 90 günde toplamda 663 bin lira harcamayla zirvede. Bu sürede AKP 460 bin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 203 bin lira harcadı.

Fotoğraflar: Pixabay

Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamlara harcadığı paraları ve hangi içeriklerin reklam içeriği olduğunu paylaşmaya başladı.

Son yedi, 30 ve 90 güne göre partilerin ve siyasilerin reklamlara harcadığı para şöyle:

Son yedi gün (23-29 Mart)

AKP: 162 bin 119 TL

Vatan Partisi: 67 bin 2 TL

Ekrem İmamoğlu: 52 bin 621 TL

DEVA Partisi: 49 bin 526 TL

Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL

Sinan Oğan: 29 bin 923 TL

Saadet Partisi: 26 bin 969 TL

MHP: 23 bin 80 TL

Süleyman Bozkurt (İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adayı): 21 bin 207 TL

Ahmet Katar (İYİ Parti Kastamonu milletvekili aday adayı): 17 bin 268 TL

Ali Babacan: 15 bin 249 TL

Müge Yıldız Toprak (AKP Tekirdağ milletvekili aday adayı): 14 bin 834 TL

Semih Gülerer (AKP Bursa milletvekili aday adayı): 14 bin 567 TL

Türkiye Gönüllüleri (Millet ittifakı seçim güvenliği platformu): 11 bin 646 TL

Ömer Bağcı (İYİ Parti Osmaniye milletvekili aday adayı): 11 bin 74 TL

Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 9 bin 350 TL

Ferhat Aksoy (AKP Trabzon milletvekili aday adayı): 9 bin 264 TL

Son 30 gün (28 Şubat-29 Mart 2023)

AKP: 359 bin 712 TL

DEVA Partisi: 139 bin 479 TL

Ali Babacan: 137 bin 94 TL

MHP: 116 bin 195 TL

Vatan Partisi: 77 bin 289 TL

Ekrem İmamoğlu: 53 bin 852 TL

Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL

Sinan Oğan: 43 bin 924 TL

Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 35 bin 722 TL

Saadet Partisi: 27 bin 483 TL

Ömer Yazıcıoğlu (AKP Zonguldak milletvekili aday adayı): 25 bin 662 TL

Yakup Türkal (Bağımsız cumhurbaşkanı adayı): 25 bin 231 TL

Süleyman Bozkurt (İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adayı): 22 bin 237 TL

Semih Gülerer (AKP Bursa milletvekili aday adayı): 20 bin 601 TL

Son 90 gün (30 Aralık 2022-29 Mart 2023)

AKP: 459 bin 705 TL

Ali Babacan: 416 bin 92 TL

DEVA Partisi: 247 bin 72 TL

Ekrem İmamoğlu: 203 bin 440 TL

MHP: 160 bin 344 TL

Ömer Yazıcıoğlu (AKP Zonguldak milletvekili aday adayı): 111 bin 297 TL

Hilmi Türkmen (AKP’li Üsküdar belediye başkanı): 102 bin 971 TL

Vatan Partisi: 77 bin 789 TL

Tarkan Akıllı (Eski MHP milletvekili) 50 bin 947 TL

Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL

Saadet Partisi: 46 bin 914 TL

Sinan Oğan: 43 bin 924 TL

Ahmet Çeleb (İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayı): 43 bin 97 TL

Yakup Türkal (Bağımsız cumhurbaşkanı adayı): 42 bin 431 TL

Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 42 bin 66 TL

Hangi reklamları verdiler?

AKP, ocakta icraatlarını anlattığı ve muhalefete yüklendiği videolarını reklam olarak yaydı.

AKP’nin Ocak 2023’teki reklamları

Marttaysa icraatların anlatıldığı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’yle ilgili videolarını reklam olarak yaydı.

AKP’nin Mart 2023’teki reklamları

AKP, son üç ayda yedi içeriği için reklam verdi.

İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, son üç ayda 90’dan fazla içeriği için reklam verdi. Bu reklamlar İmamoğlu’nun ziyaret edeceği illerin duyurulduğu içerikler ve İstanbul’daki icraatlarıyla ilgili. İmamoğlu, birkaç reklam içeriğinde de Millet İttifakı’nın seçim güvenliği platformu olan ‘Türkiye Gönüllüleri’ni anlattı.

30’a yakın içerik için reklam veren Ali Babacan ve DEVA Partisi, bu içeriklerde genellikle vaatlerini anlattı. Reklamlı içeriklerin küçük bir kısmında da iktidarın sözlerine yanıt verildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de icraatlarını anlattı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza istediler

TBMM’de grubu bulunan partiler tarafından aday gösterilmeyen cumhurbaşkanı adayları, resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekiyordu.

Zafer Partisi’nin başını çektiği ata ittifakının adayı Sinan Oğan, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ve bağımsız aday Yakup Türkal’ın da 100 bin imza toplaması gerekiyordu. Oğan, bunu başarırken Perinçek ve Türkal 100 bin imzaya erişemedi.

Özellikle son hafta, Oğan’ın kişisel hesabından ve Vatan Partisi’nin hesabından verilen reklamlarda adaylar için imza istendi.

Vatan Partisi’nin reklamları Sinan Oğan’ın reklamları

Aday adayları kendi reklamlarını yaptı

AKP ve İYİ Parti’den bazı milletvekili aday adaylarıysa kendilerini tanıtan içeriklerini reklam yoluyla yaydı.

Özellikle İYİ Partili isimler bu konuda atak yaptı. Partide devam eden temayül yoklamalarından dolayı İYİ Partililerin son haftada reklamlara harcadığı para arttı.

Bilge Yılmaz ekonomiyi anlattı

Millet ittifakının seçimi kazanması durumunda ekonominin başına geçeceği konuşulan isimlerden biri olan Yılmaz, İYİ Parti’nin ekonomi politikalarını anlattığı videolar için reklam verdi.

Bilge Yılmaz’ın verdiği reklamlar

MHP

MHP’yse birlik ve beraberlik mesajı paylaştığı videolarına ağırlık verdi.

MHP’nin verdiği reklamlar

Saadet Partisi de millet ittifakı propagandasının yapıldığı ve iktidarın eleştirildiği videolara ağırlık verdi.