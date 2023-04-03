Reklam harcamaları: Babacan zirvede, AKP ve İmamoğlu takipte

MEHMET BARAN KILIÇ
@MehmetBaranKl
[email protected]
Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarı ve reklam içerikleriyle ilgili verileri paylaşmaya başladı.
DEVA Parti ve partinin genel başkanı Ali Babacan son 90 günde toplamda 663 bin lira harcamayla zirvede. Bu sürede AKP 460 bin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 203 bin lira harcadı.
Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamlara harcadığı paraları ve hangi içeriklerin reklam içeriği olduğunu paylaşmaya başladı.
Son yedi, 30 ve 90 güne göre partilerin ve siyasilerin reklamlara harcadığı para şöyle:
Son yedi gün (23-29 Mart)
- AKP: 162 bin 119 TL
- Vatan Partisi: 67 bin 2 TL
- Ekrem İmamoğlu: 52 bin 621 TL
- DEVA Partisi: 49 bin 526 TL
- Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL
- Sinan Oğan: 29 bin 923 TL
- Saadet Partisi: 26 bin 969 TL
- MHP: 23 bin 80 TL
- Süleyman Bozkurt (İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adayı): 21 bin 207 TL
- Ahmet Katar (İYİ Parti Kastamonu milletvekili aday adayı): 17 bin 268 TL
- Ali Babacan: 15 bin 249 TL
- Müge Yıldız Toprak (AKP Tekirdağ milletvekili aday adayı): 14 bin 834 TL
- Semih Gülerer (AKP Bursa milletvekili aday adayı): 14 bin 567 TL
- Türkiye Gönüllüleri (Millet ittifakı seçim güvenliği platformu): 11 bin 646 TL
- Ömer Bağcı (İYİ Parti Osmaniye milletvekili aday adayı): 11 bin 74 TL
- Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 9 bin 350 TL
- Ferhat Aksoy (AKP Trabzon milletvekili aday adayı): 9 bin 264 TL
Son 30 gün (28 Şubat-29 Mart 2023)
- AKP: 359 bin 712 TL
- DEVA Partisi: 139 bin 479 TL
- Ali Babacan: 137 bin 94 TL
- MHP: 116 bin 195 TL
- Vatan Partisi: 77 bin 289 TL
- Ekrem İmamoğlu: 53 bin 852 TL
- Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL
- Sinan Oğan: 43 bin 924 TL
- Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 35 bin 722 TL
- Saadet Partisi: 27 bin 483 TL
- Ömer Yazıcıoğlu (AKP Zonguldak milletvekili aday adayı): 25 bin 662 TL
- Yakup Türkal (Bağımsız cumhurbaşkanı adayı): 25 bin 231 TL
- Süleyman Bozkurt (İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adayı): 22 bin 237 TL
- Semih Gülerer (AKP Bursa milletvekili aday adayı): 20 bin 601 TL
Son 90 gün (30 Aralık 2022-29 Mart 2023)
- AKP: 459 bin 705 TL
- Ali Babacan: 416 bin 92 TL
- DEVA Partisi: 247 bin 72 TL
- Ekrem İmamoğlu: 203 bin 440 TL
- MHP: 160 bin 344 TL
- Ömer Yazıcıoğlu (AKP Zonguldak milletvekili aday adayı): 111 bin 297 TL
- Hilmi Türkmen (AKP’li Üsküdar belediye başkanı): 102 bin 971 TL
- Vatan Partisi: 77 bin 789 TL
- Tarkan Akıllı (Eski MHP milletvekili) 50 bin 947 TL
- Bilge Yılmaz (İYİ Parti ekonomi politikaları başkanı): 49 bin 115 TL
- Saadet Partisi: 46 bin 914 TL
- Sinan Oğan: 43 bin 924 TL
- Ahmet Çeleb (İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayı): 43 bin 97 TL
- Yakup Türkal (Bağımsız cumhurbaşkanı adayı): 42 bin 431 TL
- Ayşen Kurt (İYİ Parti Antalya milletvekili aday adayı): 42 bin 66 TL
Hangi reklamları verdiler?
AKP, ocakta icraatlarını anlattığı ve muhalefete yüklendiği videolarını reklam olarak yaydı.
Marttaysa icraatların anlatıldığı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’yle ilgili videolarını reklam olarak yaydı.
AKP, son üç ayda yedi içeriği için reklam verdi.
İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu, son üç ayda 90’dan fazla içeriği için reklam verdi. Bu reklamlar İmamoğlu’nun ziyaret edeceği illerin duyurulduğu içerikler ve İstanbul’daki icraatlarıyla ilgili. İmamoğlu, birkaç reklam içeriğinde de Millet İttifakı’nın seçim güvenliği platformu olan ‘Türkiye Gönüllüleri’ni anlattı.
30’a yakın içerik için reklam veren Ali Babacan ve DEVA Partisi, bu içeriklerde genellikle vaatlerini anlattı. Reklamlı içeriklerin küçük bir kısmında da iktidarın sözlerine yanıt verildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de icraatlarını anlattı.
Cumhurbaşkanı adaylığı için imza istediler
TBMM’de grubu bulunan partiler tarafından aday gösterilmeyen cumhurbaşkanı adayları, resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekiyordu.
Zafer Partisi’nin başını çektiği ata ittifakının adayı Sinan Oğan, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ve bağımsız aday Yakup Türkal’ın da 100 bin imza toplaması gerekiyordu. Oğan, bunu başarırken Perinçek ve Türkal 100 bin imzaya erişemedi.
Özellikle son hafta, Oğan’ın kişisel hesabından ve Vatan Partisi’nin hesabından verilen reklamlarda adaylar için imza istendi.
Aday adayları kendi reklamlarını yaptı
AKP ve İYİ Parti’den bazı milletvekili aday adaylarıysa kendilerini tanıtan içeriklerini reklam yoluyla yaydı.
Özellikle İYİ Partili isimler bu konuda atak yaptı. Partide devam eden temayül yoklamalarından dolayı İYİ Partililerin son haftada reklamlara harcadığı para arttı.
Bilge Yılmaz ekonomiyi anlattı
Millet ittifakının seçimi kazanması durumunda ekonominin başına geçeceği konuşulan isimlerden biri olan Yılmaz, İYİ Parti’nin ekonomi politikalarını anlattığı videolar için reklam verdi.
MHP
MHP’yse birlik ve beraberlik mesajı paylaştığı videolarına ağırlık verdi.
Saadet Partisi de millet ittifakı propagandasının yapıldığı ve iktidarın eleştirildiği videolara ağırlık verdi.