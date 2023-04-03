Bir ayda 23 kadın öldürüldü, 19 kadının ölümü de şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre martta 23 kadın öldürüldü, 19 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bu yılın mart ayı raporunu paylaştı. Raporda yer alan tespitler şöyle:

*Bu ay 23 kadın cinayeti işlenmiş, 19 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur.

*Öldürülen 23 kadından sekizi boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, ikisi ekonomik bahaneyle, biri bakım altında olduğu bahanesiyle öldürüldü. 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

*12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

*Seçimler yaklaştıkça bazı siyasi partiler içlerindeki kadın düşmanlığını ortaya çıkarmaya başladı. Şu anki siyasi iktidar, yanına benzer yobaz düşüncelerdeki siyasi partileri topladı. Bu partilerden HÜDA-PAR’ın daha önce İstanbul Sözleşmesi karşıtı söylemlerde bulunduğunu ve LGBTİQ nefret mitinglerine çağrılar yaptığını biliyoruz.

*Yine aynı parti çocuk yaşta evliliklerin olabileceğini ifade etmişti. Bu ittifakın diğer bir üyesi Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılım şartlarıysa direkt kadınların kazanılmış haklarına saldırı içeriyor. Bu parti de kadınları koruyan 6284’ün ve nafakanın kaldırılmasını, laik eğitim sisteminden vazgeçilmesini talep ediyor.