YSK da Erdoğan’ın adaylığını ‘sıfırladı’

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), üçüncü kez adaylığına itiraz edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında verilen ‘seçime girebilir’ kararının gerekçesini ‘sıfırlamaya’ bağladı.

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Erdoğan, anayasaya aykırı olduğu belirtilmesine rağmen üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti. YSK da bu yöndeki başvuruları reddetmişti.

Çok sayıda parti ve kurumun adaylığına itiraz ettiği Erdoğan hakkında YSK’dan açıklama geldi.

İtirazların reddedildiği kararın gerekçesinde, 2017’de anayasanın ve cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 101’inci maddenin değişmesiyle birlikte ilk seçimin 2018 yılında yapıldığı, ikinci seçimin de 14 Mayıs’ta düzenleneceği belirtildi.

AKP’lilerin ‘sıfırlama’ tezi

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söyledi.

Birçok AKP’li yetkili de bu tezi destekleyen demeçler vermişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.