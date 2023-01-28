Erdoğan adaylığı ‘tartışmaya kapadı’: Kronometre sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Altılı masa da Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’sa 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması.

‘Sıfırlandı’

Denizli’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan da aynı şekilde yeni sistemle ‘kronometrenin sıfırlanlandığını’ belirterek bir daha aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Dört buçuk yıldır cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

‘Kaos senaryoları’

* Milletimizin takdiriyle 2017’de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. Üç-beş medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum.