İYİ Parti’nin Ankara temayül yoklamasında sürpriz sonuç

ALTAN SANCAR

İYİ Parti’nin Ankara’daki temayül yoklamasında partinin genel sekreteri Uğur Poyraz, beklentilerin üstünde oy aldı. Poyraz’ın özellikle yüksek nüfuslu ilçelerdeki sandıklarından birinci çıkması dikkat çekti.

İYİ Parti temayül yoklamasında beklenmeyen sonuçlar çıktı. (AA)

14 Mayıs seçimlerine gidilirken, aday listeleri hakkındaki eğilimleri ölçen nadir partilerden İYİ Parti’de Ankara’daki yoklamada partideki üye yapısının değişimine dair dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankara 3’üncü bölgedeki oylamada partide Koray Aydın’a yakınlığıyla bilinen Yüksel Arslan’ın büyük oy farkıyla birinci çıkması bekleniyordu. Ama Arslan 1761 oyda kaldı. Onun en güçlü rakibi Uğur Poyraz’sa beklentileri aşarak 1710 oy aldı.

3’üncü bölge Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle gibi ilçelerden oluşuyor. Bu ilçelerde partinin kuruluşunda teşkilatlanma aşamasında aktif rol alan Koray Aydın’ın büyük etkisi bulunuyor. Arslan da Aydın’a yakınlığıyla biliniyor. Poyraz’ın Beypazarılı Arslan’a çok yakın oy alması parti örgütlerinde şaşkınlık yarattı.

Poyraz’ın özellikle Sincan gibi yüksek nüfuslu ilçelerde bazı sandıklardan birinci çıkması, partide üye yapısındaki değişimin göstergesi olarak yorumlandı.

Parti içinde Akşener’in merkez sağa oturma hedefinin partinin üye yapısında da karşılık bulduğu yorumları uzun süredir yapılıyor. Ağırlığı MHP’den ayrılanlardan oluşan parti üyelerinin zamanla merkez sağ arayışında olanların da çekim alanı haline geldiği biliniyor. Özellikle Poyraz’ın Arslan’a çok yakın bir sonuç alması bu durumun kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Koray Aydın’ın parti teşkilatlarında ve özellikle de Ankara’da ağırlığı biliniyor. Partinin kuruluşunun ardından teşkilat başkanlığı da yapan Aydın, bir süre sonra siyasi işler başkanlığına kaydırılmıştı. Parti teşkilatlarıysa partinin genel başkanı Meral Akşener’e bağlanmıştı.

Ankara’daki temayül yoklamalarında sonuçlar şöyle:

Ankara 1’inci bölge

Koray Aydın: 2 bin 879

Yetkin Öztürk: 2 bin 692

Kevser Ofluoğlu: 2 bin 675

Ankara 3’üncü bölge