İYİ Parti’ye saldırı: Gözaltına alınan bekçi adliyeye sevk edildi

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: İbrahim Özkan

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı dün sabah kurşunlanmış, akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti lideri Meral Akşener’i tehdit etmesi gelmişti. Akşener, de açıklamasında Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” demişti.

İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam saatlerinde Twitter’dan failin yakalandığını duyurmuş ve muhalefete ‘ayar vermeyi’ de ihmal etmemişti: “Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.”

Anadolu Ajansı’nın (AA) iddiasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, ‘yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.’

AA’nın aktardığına göre çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada ‘hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını’ belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan bekçi adliyeye sevkedildi.