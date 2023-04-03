Perinçek, 100 bin imza için emperyalistlerden medet ummuş

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, siyasilerin ve siyasi partilerin reklamlara harcadığı tutarı ve reklam içerikleriyle ilgili verileri paylaşmaya başladı. ABD karşıtı Doğu Perinçek’se, 100 bin imza toplamak için ABD merkezli Instagram ve Facebook’a reklam vermiş.

Fotoğraf: Vatan Partisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaşanan olayları hemen her fırsatta ‘kahrolası emperyalistler’e bağlamakla ve kendisiyle karşıt görüşlü olan insanları ‘Amerikancı olmakla’ suçlamasıyla akıllara geliyor.

Perinçek, son olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener’in altılı masadan ayrılıp masaya yeniden oturmasıyla ilgili “İttifakı ABD birleştirdi” derken, cumhur ittifakına katılma talebi reddedilince de tüm ittifakları ‘Amerikancı olmakla’ suçlamıştı.

Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığını açıklamış ve bunun için de 100 bin imza toplamaya çalışmıştı. Ancak Perinçek başarılı olamayarak cumhurbaşkanlığı yarışından elenmişti.

Meta’nın verilerine göreyse Perinçek, ’emperyalistlerden’ medet ummuş.

Perinçek, 100 bin imzaya ulaşmak için Facebook ve Instagram’a reklam vermiş.

Vatan Partisi’nin reklamları

Verilere göre, 23-29 Mart arasında Vatan Partisi, reklamlar için 67 bin 2 lira harcadı. Son bir aydaki harcamasıysa 77 bin 289 lira.

Reklamlarda, Perinçek için imza çağrısında bulunuluyor.