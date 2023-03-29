Emperyalistler yakasını bırakmıyor: Aday olamayan Perinçek, ittifaka da giremedi

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplayamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhur ittifakına katılma talebi de reddedildi.

Seçime ittifaksız ve cumhurbaşkanı adayı olmadan gidecek Perinçek, dört adayı ve tüm ittifakları ‘Amerikancı olmakla’ suçladı.

Erdoğan, Doğu Perinçek’in ittifak talebini reddetti.

Partisinin İstanbul’da merkez karar kurulu toplantısında konuşan Perinçek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*22 Mart’ta yaptığımız görüşmede, sayın cumhurbaşkanımıza (Tayyip Erdoğan) cumhur ittifakına katılma talebimizi arz ettim. 24 Mart günü Vatan Partisi’yle birlikte seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler.

*Cumhur ittifakının Vatan Partisi’ni reddetmesi kuşkusuz bir tercihtir. Açıkça belirtmek durumundayız: Türkiye’nin bağımsızlığı, güvenliği ve üretim devrimi yolunu değil, ABD’ye boyun eğme yolunu seçtiler.

*Sistemin ikinci duvarı, ABD’den korkanların oluşturduğu cumhur ittifakıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki bu ittifak, ABD tehdidi karşısında dik duramıyor.

*14 Mayıs’ta seçmenin önüne konan cumhurbaşkanı adaylarının hepsi de Atlantik’teki çıkmazın içindedirler.

Perinçek sadece 27 bin 61 imza toplayabildiği için aday olamamıştı.