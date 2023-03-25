Emperyalistler işbaşında: Perinçek yüzde 8,5 oy alacaktı, 20 bin imzada takılı kaldı

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek dört günde 20 bin imza toplayabildi. Oysa üç ay önceki bir ‘anket’e göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5’tu.

Cumhurbaşkanı adaylarının 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Bugün imza sayısında beşinci gün. Dört gün geçmesine rağmen Perinçek henüz 20 bin 400 imza toplayabildi.

Halbuki Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık gazetesi daha üç ay önce Perinçek’in oy oranını yüzde 8,5 olarak gösteren bir ‘kamuoyu araştırma’sını manşetine taşımıştı.

Habere göre Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2022’de 11 bin 28 kişiyle bir ‘anket’ düzenlemişti. Ankette seçmenin yüzde 6’sı Perinçek’e oy vereceğini söylemişti. Yüzde 2,5’lik kesimse “Perinçek’e belki oy veririm” demişti.

Beklentinin çok altında kalan imza sayısı, akıllara Perinçek’in hemen her fırsatta ‘kahrolası emperyalistler’i aramasını getirdi.

Perinçek, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 100 bin imza toplamayı başarmış, ancak seçimde 95 bin 928 oy alabilmişti. Bu, kullanılan oyun binde 2’sini eşitti.