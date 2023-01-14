Aydınlık’a göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

Aydınlık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde oy oranının yüzde 8,5 olduğu ‘araştırmayı’ manşetine taşıdı.

Doğu Perinçek. Fotoğraf: Vatan Partisi

Manşete konu olan habere göre, Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2022’de 11 bin 28 kişiyle bir anket düzenledi. Ankete göre, seçmenin yüzde 6’sı Perinçek’e oy vereceğini söyledi. Diğer yandan yüzde 2,5’lik kesimse ‘Perinçek’e belki oy veririm’ dedi. Aydınlık bu haberi “Saros Araştırma şirketinin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in oyu yüzde 8,5” başlığıyla manşete taşıdı.

Habere göre kararsızların da yüzde 20’ye yakını Perinçek’e yakın.

Anket, Perinçek’e en fazla ilginin İYİ Parti seçmeninde olduğunu öne sürdü. Buna göre, İYİ Partililerin yüzde 6,8’i Perinçek’e oy verecek.

Araştırmayı düzenleyen şirketin sahibi Burhan Merham Eptemli’nin daha önce sosyal medyada ”Doğu Perinçek Atlantik’e bir başkaldırıştır” dediği ve sık sık Vatan Partisi’nin etkinliklerine katıldığı görülüyor.

Doğu Perinçek, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 95 bin 928 oy almıştı. Bu, kullanılan oyun yüzde 0,2’sine eşit.