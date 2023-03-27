Perinçek için ‘aday’a veda vakti yaklaşıyor: Saatte 12 bin imza lazım

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek beş günde 26 bin imza toplayabildi. Perinçek’in aday olabilmesi için saat başı yaklaşık 12 bin 500 imza toplayabilmesi gerekiyor.

Fotoğraf: Vatan Partisi

Cumhurbaşkanı adaylarının 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Cumartesi bu sınırı geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ardından dün de ‘ata ittifakı’ adayı Sinan Oğan için imzalar 100 bini aşmıştı.

Bugün imza sayısında son gün. Altıncı gün olmasına rağmen Perinçek henüz 25 bin imza toplayabildi. Perinçek’in aday olabilmesi için saat başı 12 bin 500 imza toplaması gerekiyor. Bir başka deyişle Perinçek şu ana kadarki imza toplama performansını 33 kat artırmalı.

Vatan Partisi’nin sosyal medya hesabındaki açıklamada ”Olağanüstü dönemde olağanüstü çözümler gerekir” denerek imza çağrısı yapıldı.

Halbuki Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık gazetesi daha üç ay önce Perinçek’in oy oranını yüzde 8,5 olarak gösteren bir ‘kamuoyu araştırma’sını manşetine taşımıştı.

Perinçek, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 100 bin imza toplamayı başarmış ancak seçimde 95 bin 928 oy alabilmişti. Bu, kullanılan oyun binde 2’sini eşitti.