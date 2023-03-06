Doğu Perinçek yine ‘büyük resmi gördü’: İttifakı ABD birleştirmiş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘millet ittifakı’nın yeniden birleşmesinde ‘büyük resmi gördü.’ Yaşananlar ABD’nin ‘krize el koymasından kaynaklanmış.’

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği belirtilen İmamoğlu ve Yavaş’ın da liderlerle birlikte altılı masa toplantısında yer alacağını belirtti. Akşener de altılı masaya geri döndü.

Hal böyleyken Doğu Perinçek, süreci ABD’ye bağladı.

Perinçek’in Twitter’dan attığı mesajlar şöyle:

*ABD krize el koydu. Ankara’daki Gizli Karargâh karar verdi. Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren bir gizli karargâh kuruldu. Karargâhta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor.

*Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyorlar.

*Gladyo kraliçesi Meral Akşener’e karar tebliğ edildi. Altılı masayı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener’e yaptırılarak, kendisine onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi.

*Meral Akşener, Altılı Masa’dan İYİ Parti’nin varlığını sürdürme refleksiyle kalkmıştı. Bu kez ABD’nin dayatmasıyla masaya döndü.

*Altılı masanın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da CHP’li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı.

*Bu çözümle Akşener’in partisi HDP ve PKK’nın yanındaki konumunu sürdürdü. İYİ Parti’de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. İstifa dalgası başladı.

*Böylece MHP’yi bölme operasyonuyla kurulan İYİ Parti’nin kullanım süresi dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor.

*İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na isyanları kontrol altına alındı. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi.

*İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek, iddiasız konuma itildiler. Atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz. İki başkan, Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar.

*ABD Altılı Masanın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor.