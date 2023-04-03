Seccade karesindeki Ali Acar, odaya giren iki kişiye dikkat çekti: Kayıtlar yayınlansın

BİLAL ÇELİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘seccade’ fotoğrafında yer alan CHP milletvekili aday adayı Ali Acar, seccadelerin ilk fotoğraflarda yer almadığını belirterek, İstanbul Platformu üyelerinden Hüseyin Kaya ve yanındaki kişiye dikkat çekti. Kaya’ysa sorularımıza yanıt vermek istemedi.

Acar, odada bir kameranın olduğunu ve kayıtların yayınlanması gerektiğini de ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Acar. (Twitter)

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu bir fotoğrafta seccadelere basarken görülmüştü. Cuma gecesi AKP’lilerce dolaşıma sokulan bu kare nedeniyle CHP lideri dini değerlere saygı göstermediği iddiasıyla hedef alınmıştı.

Aynı gün odada çekilen diğer fotoğraflardan, söz konusu seccadelerin ilk etapta serili olmadığı, daha sonra konduğu anlaşılıyor.

Kılıçdaroğlu’ysa seccadeyi görmediğini belirterek özür dilese de hedef gösterilmeye devam ediyor.

Diken, Kılıçdaroğlu’yla aynı fotoğrafta yer alan aday adaylarından Ali Acar’la görüştü.

‘Sadece iki kişi girip çıkıyordu’

Acar, Kılıçdaroğlu ve eski adalet bakanı İsmail Müftüoğlu içerideyken sadece İstanbul Platformu’nun üyelerinden Hüseyin Kaya’nın ve yanındaki tanımadığı bir kişinin odaya girip çıktığını söyledi. Diken bu kişinin kimliğine ulaşamadı.

Acar’ın anlattıklarına göre, durumdan şüphelenen kapıdaki korumalar, iki kişinin ’neden sık sık girip çıktığını’ sorunca Kaya, organizasyonu yürütenlerden biri olduğunu söyledi.

Acar, ortamda güvenlik kameralarının olduğunu ve bunların kesinlikle incelenmesi gerektiğini de ekledi.

Kaya konuşmak istemedi

Diken’in ulaştığı Hüseyin Kaya’ysa, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları ve ortamdaki güvenlik kamerasına dair sorularımızı ‘müsait olmadığını’ belirterek cevaplamadı.

Acar’ın anlattıkları şöyle:

*Ben (Adıyaman) Kahta belediye başkanının davetiyle gittim oraya. Orada misafirlerle ilgilenen Hüseyin Kaya diye biri var. İstanbul Platformu’nun üyelerinden. “Ali abi, ben seni tanıyorum. İlk başta seni görüştüreceğim (Kılıçdaroğlu’yla)” dedi.

*Genel başkanla, İsmail Müftüoğlu bizden önce girdiler odaya. Geceyi organize eden ekipten iki kişi de vardı. Korumalara bize, “Bunlar neden ikide bir girip çıkıyor” diye sordu.

*Hüseyin Kaya, “Siz beni tanımıyor musunuz, ben bu gecenin organizasyonunu yapıyorum” dedi. İçeri girenler arasında o da vardı. Genel başkanla Müftüoğlu içerdeyken sadece bu iki kişi girip çıktı. Ondan önce girip çıkan var mı bilmiyorum.

*Kamera kaydı var odanın. Benim merak ettiğim, orada gerçekten iki kişinin namaz kılıp kılmadığıdır. Zaten genel başkan içerdeyken 11 kişi var odada toplamda. Biri görse (seccadeyi kimin serdiğini) müdahale etmez mi?

*Ortam, otantik kilim satılan bir yere benziyor. O parçalar da sanki sunulmuş, satılacak antika eşyalar gibi.

‘Kamera kayıtları yayınlansın’

*Ayakkabıyla girilen bir yerde namaz kılınmaz ki zaten. Herkesin daha önce bastığı yerde şayet ev sahibi bilirse o seccadeleri ortaya sermezdi.

*Kamera kayıtlarına bakılmalı, eğer görüşmeden önce namaz kılınmışsa burada bir operasyon yok. Ama eğer namaz kılınmadan bu seccade serilmişse ve namaz kılınmamışsa bu bir komplodur.