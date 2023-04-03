Diyanet noktayı koydu: Seccadenin kutsiyeti yok

BİLAL ÇELİK

Diken’in aradığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘fetva görevlisi’, seccadenin kutsiyet atfetmediğini belirterek, ‘temizlik için kullanılan, elbiselerimiz gibi bir şey’ olduğunu söyledi.

AKP’liler Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan’a seccade hediye etti. (AA)

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce dolaşıma sokulmuştu.

Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini belirterek özür dilese de hedef gösterilmeye devam etti.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da topa girdi: “Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar, Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler.” Erdoğan daha sonra kendisine AKP’lilerin hediye ettiği seccadeyi gösterip, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs’ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.”

Diyanet: Seccadeye basmak günah değil

Tartışmalarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaklaşımı da ediliyordu. Ancak ses çıkmayınca Diken, Diyanet’in Alo 190 Fetva Hattı’nı aradı. Seccadeye ayakkabıyla basmanın günah olup olmadığı sorulan fetva görevlisi “Seccadeye basmak günah değil” diye yanıt verdi.

Görevli şunları kaydetti:

*Seccadenin (kullanmanın) şöyle bir mantığı var; bizim namazın farzlarından dediğimiz ‘necasetten taharet’ diye bir kural vardır. Bu kuralda, bedenimizde, elbisemizde ve namaz kılacağımız yerde dinen ‘necaset’ sayılan hiçbir şeyin olmaması gerekiyor.

*O yüzden, bu seccade nasıl abdest alıp bedenimizi temizliyorsak, gusül alıp manen temizleniyorsak, elbisemizi temiz hale getiriyorsak, namaz kıldığımız yeri temiz hale getirmek için kullandığımız bir şey.

*Seccade sermek gerekir mi? Hayır gerekmez. Bütün yerler insana mescittir. Mesela temiz topraktır, gidersiniz toprağın üzerinde direkt namaz kılarsınız.

‘Kutsiyeti yok’

*Yani seccadenin özelliği, kutsiyeti yok. Temizlik için kullanılan, elbiselerimiz gibi bir şey. Sadece üzerine namazı hatırlatıcı bir şeyler yazıyorsa, ibadete saygıyı temsil ediyor, o (kadar).

*O (seccade) temizliği sağlamak maksadıyla yapılmış, bize gerekli olduğu düşünülmüş bir eşya. İsmine de secde edilen yer anlamına gelen ‘seccade’ denmiş.

*Mesela namaz kılacağımız yer temiz değildir… Bebeğiniz var, evdesinizdir, çocuk dolaşıyor yerlerde, bezin kenarından bir şeyler kaçıyor, halıya oturuyor… Siz siliyorsunuz ama içinize sinmiyor. Ne yapıyorsunuz; onun üzerine seccade seriyorsunuz. İçinize sinerek namaz kılıyorsunuz. Çünkü bütün eve kontrol sağlayamıyorsunuz, temizliği sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir şey.